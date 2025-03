Opublikowany na stronach RCL projekt wprowadza zmiany rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2018 r. w sprawie studiów.

W projekcie zaproponowano, by wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów, uczelnia sporządzała w systemie teleinformatycznym (wskazanym przez ministra na jego stronie w Biuletynie Informacji Publicznej). Następnie – po wygenerowaniu wniosku z tego systemu w formacie PDF i opatrzeniu go podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez rektora – uczelnia będzie składała wniosek na adres do doręczeń elektronicznych ministra.

Studia na nowych zasadach. Ministerstwo zmienia proces składania wniosków

Zdaniem projektodawców takie rozwiązanie m.in. usprawni proces sporządzania tych wniosków, ułatwi też ich ocenę przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Projekt przewiduje również wyszczególnienie w katalogu dokumentów przechowywanych w teczce akt osobowych studenta, obok decyzji dotyczących przebiegu studiów, decyzji o skreśleniu z listy studentów. Poza tym proponują wyłączenia decyzji dotyczących przebiegu studiów z katalogu dokumentów gromadzonych w teczce akt osobowych studenta, które podlegają przechowywaniu w archiwum uczelni przez okres 50 lat, oraz zniesienie obowiązku brakowania przez uczelnie dokumentów wyłączonych z teczki akt osobowych studenta.

Projekt określa także wzór legitymacji studenckiej wydawanej w postaci dokumentu mobilnego, będącego dokumentem elektronicznym, obsługiwanym przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

Jak wskazano, zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel, mLegitymacja studencka będzie wydawana przez uczelnie studentom posiadającym numer PESEL. Natomiast legitymacja studencka w postaci elektronicznej karty procesorowej (elektroniczna legitymacja studencka) będzie wydawana tylko na wniosek studenta oraz studentowi nieposiadającemu numeru PESEL. Po wejściu w życie nowych rozwiązań mLegitymacja studencka będzie wydawana niezależnie od wydania elektronicznej legitymacji studenckiej.

Projekt umożliwia zamieszczanie w dyplomie wspólnym – w przypadku studiów wspólnych prowadzonych z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową – obok tytułu zawodowego nadawanego przez polską uczelnię, także tytułu zawodowego nadawanego przez podmiot zagraniczny. Z kolei w odpisie dyplomu wspólnego w języku obcym projekt umożliwia nazwy uczelni oraz wyniku ukończenia studiów w języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano też możliwość wymiany łącznie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, wraz z ich odpisami, w przypadku gdy po zmianie nazwy uczelni stwierdzono błędy lub omyłki tylko w jednym z tych dokumentów.

Ponadto, w związku ze zmianą nazwy "Szkoła Główna Służby Pożarniczej” na "Akademia Pożarnicza", projekt wprowadza nową nazwę do przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy zmieniające sposobu sporządzania i składania wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów oraz dotyczące wydawania legitymacji studenckiej - wejdą one w życie 1 czerwca 2025 r.