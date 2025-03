Nostradamus i jego enigmatyczne przepowiednie. Jednym z najbardziej znanych jasnowidzów jest Nostradamus, francuski lekarz i astrolog żyjący w XVI wieku. Jego przepowiednie, spisane w formie czterowierszy, są pełne symboli i metafor, co utrudnia ich jednoznaczną interpretację. Jednak, niektórzy badacze doszukują się w nich zapowiedzi globalnego konfliktu.

W jednym z czterowierszy Nostradamus pisze o "wielkiej wojnie", która rozpocznie się od "trzęsienia ziemi" i "zaćmienia słońca". Inne przepowiednie mówią o "trzech antychrystach", którzy doprowadzą do upadku cywilizacji. Czy te wizje odnoszą się do współczesnych wydarzeń? Trudno powiedzieć, ale nie można ich całkowicie zignorować.

Jasnowidze i wróżki o III wojnie światowej. Czy ich przepowiednie się sprawdzą?

Baba Wanga i jej przerażające wizje. Inną znaną jasnowidzką jest Baba Wanga, bułgarska mistyczka, która zmarła w 1996 roku. Jej przepowiednie, choć często niejasne i symboliczne, cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że wiele z nich się sprawdziło.

Baba Wanga przewidywała między innymi atak terrorystyczny na World Trade Center w 2001 roku, katastrofę w Czarnobylu oraz rozpad Związku Radzieckiego. Co do trzeciej wojny światowej, jasnowidzka miała wizję "wielkiego pożaru", który ogarnie świat i doprowadzi do śmierci milionów ludzi. Według niej, wojna ta rozpocznie się od konfliktu na Bliskim Wschodzie i będzie trwała wiele lat.

Czy Europie grozi wojna? Sprawdziliśmy, co mówią przepowiednie

Oprócz Nostradamusa i Baby Wangi, istnieją również współcześni jasnowidze, którzy twierdzą, że mają wizje dotyczące przyszłości świata. Niektórzy z nich ostrzegają przed wybuchem trzeciej wojny światowej, która miałaby być spowodowana przez konflikt między mocarstwami nuklearnymi.

Jednym z takich jasnowidzów jest Craig Hamilton-Parker, który przewidział między innymi wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA oraz pandemię COVID-19. Według niego, trzecia wojna światowa rozpocznie się od incydentu na Morzu Południowochińskim i będzie miała katastrofalne skutki dla całej ludzkości.

Wizja Jackowskiego. Wojna na Bliskim Wschodzie

Również nasz rodzimy jasnowidz - Krzysztof Jackowski w swoich przewidywaniach na 2025 często zwraca też uwagę na możliwy konflikt zbrojny, który rozprzestrzeni się na większą część świata.

W 2025 roku może nastąpić sytuacja, w której Polska będzie musiała, czy chce, czy nie chce w niektórych rzeczach brać udział. Moim zdaniem jeśli tak się stanie, w 2025 roku wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie. (...) A to roznieci znaczy większą wojnę - podkreślił w jednym z nagrań na YouTube Jackowski.

Czy przepowiednie jasnowidzów się sprawdzą?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przepowiednie jasnowidzów są często niejasne i mogą być interpretowane na różne sposoby. Niektórzy uważają je za ostrzeżenia, które mają nas skłonić do refleksji działaniami i zapobiec najgorszemu. Inni traktują je z przymrużeniem oka, uważając za zwykłe spekulacje.