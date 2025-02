Do 25 lutego 2025 r. nauczyciele mogą składać wnioski o bon na zakup sprzętu w programie "Laptop dla nauczyciela". Kolejne 30 dni przeznaczone będzie na ich rozpatrzenie. Trzeba się zgłosić do dyrektora szkoły i wypełnić potrzebne dane. Bony można wykorzystać do końca tego roku.

Wartość bonu to 2,5 tys. zł. Jeśli nauczyciele będą chcieli kupić droższy sprzęt, mogą wykorzystać bon, ale pozostałą kwotę muszą dopłacić. Jak zapowiadał rząd, dzięki rozszerzeniu programu skorzystać z niego może ponad 550 tys. nauczycieli, z czego 260 tys. już skorzystało. Cała wartość programu to 1 mld 400 mln zł.

Nie wszyscy nauczyciele dostaną bony

Związkowcy zwracają uwagę, że nie wszyscy nauczyciele dostaną bon na zakup laptopa. Wyliczają, że dotyczy to następujących grup:

Reklama

nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym, przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym:

na urlopie dla poratowania zdrowia;

zawieszonych w pełnieniu obowiązków:

przebywających na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

urlopowanych (w tym przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia);

lub całkowicie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy

Reklama

Związek chce zmian w zasadach przyznawania bonu

Pominięcie tych grup związkowcy nazywają dyskryminacją. "Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" stanowczo sprzeciwia się obecnej, dyskryminacyjnej formule redystrybucji bonów na zakup laptopów. Po raz kolejny Ministerstwo Cyfryzacji funduje tysiącom nauczycieli niepokój wywołany chaosem i brakiem sprawiedliwości oraz transparentności przy przyznawaniu środków publicznych na wskazany cel" - czytamy w piśmie do minister edukacji Barbary Nowackiej.

Związek domaga się poszerzenia grupy nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie w postaci bonu. Chodzi m.in. o grupy nauczycieli zatrudnionych w następujących placówkach:

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach

doskonalenia nauczycieli

okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich

publicznych kolegiach pracowników służb społecznych,

nauczycielach w kuratoriach oświaty,

w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bon na zakup laptopa

Bony na laptopy dla nauczycieli to program, który ruszył w październiku 2023 r. Wprowadziła je ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, z kolei rozporządzenie ministra cyfryzacji określiło grupy i kolejność wsparcia uprawnionych. W pierwszym etapie bon na zakup laptopów przysługiwał nauczycielom i wychowawcom uczącym w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach.

Uprawnieni nauczyciele otrzymują jednorazowy bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Chodzi o grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Zgodnie z ustawą, nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia w celu otrzymania bonu składa swój wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.