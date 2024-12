W jednym z ostatnich odcinków teleturnieju "Milionerzy" uczestniczka, którą była Karolina Stankiewicz, musiała zmierzyć się z pytaniem z dziedziny matematyki. Te jak wiadomo ani w teleturniejach, ani w popularnych w internecie quizach, nie należą do tych najprostszych.

Takie pytanie z matematyki padło w teleturnieju "Milionerzy"

Można śmiało powiedzieć, że matematyka jest tą dziedziną, która sprawia wiele kłopotów. Pytania dotyczące liczb i działań matematycznych bywają niezłą przeszkodą w wygraniu głównej nagrody. Karolina Stankiewicz nie miała jednak z pytaniem, które zadał jej Hubert Urbański najmniejszego problemu. Bezbłędnie udzieliła poprawnej odpowiedzi.

Pytanie, które usłyszała brzmiało: Jeśli kolczykom kosztującym 300 zł dwukrotnie obniżono cenę, najpierw o 40 procent , a potem 50 procent , to teraz można je kupić...?

Jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie z matematyki, które padło w teleturnieju "Milionerzy"?

Cztery odpowiedzi, jakie miała do wyboru to: A) za prawie 50 zł B) za niecałe 100 zł C) za równo 200 zł D) za ponad 250 zł. Znalibyście prawidłową odpowiedź na to pytanie? Poprawna to B. Pytanie nie należało do najłatwiejszych, ale uczestniczka teleturnieju "Milionerzy" poradziła sobie z nim bezbłędnie.