Na sobotniej konwencji kandydat KO na prezydenta mówił o Śląsku, jego dumie i różnorodności.

Obietnica Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski obiecał, że jedną z pierwszych ustaw, którą podpisze, jeśli zostanie prezydentem kraju, będzie ustawa o języku śląskim.

To jest symbol tego, że poprzednia władza była pełna nieufności i zawsze szuka wroga wewnętrznego, szuka dziadka w Wehrmachcie, szuka genu polskości, a my chcemy wspólnoty, żeby te wszystkie symbole były dla nas ważne. To, że jesteśmy różni, że mamy inne tradycje, że czasami inaczej myślimy o rzeczywistości - to nas wzmacnia, a nie osłabia. Wtedy jesteśmy razem - zaznaczył.

Podkreślił, że patriotyzm to właśnie budowanie wspólnoty i szukanie siły w tym, co nas łączy. Patriotyzm wspólnoty - tego nam dzisiaj trzeba - dodał.

Stworzenie mapy polskiej nierówności

Trzaskowski poinformował też o pomyśle stworzenia mapy polskiej nierówności i powołania prezydenckiego funduszu inwestycyjnego, który co roku powinien opiewać na 2 mld zł, by te nierówności i problemy samorządów rozwiązywać.