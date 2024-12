W tym roku szkolnym uczniów czeka wyjątkowo długa przerwa od nauki w okresie świątecznym. Po raz ostatni pójdą do szkoły w piątek, 20 grudnia. Jeśli dyrekcja placówki wykorzysta tzw. dni dyrektorskie, to 2 i 3 stycznia to dzieci i młodzież będą mieli wolne aż do poniedziałku, 6 stycznia. A niedługo potem zaczynają się ferie.