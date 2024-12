Wczoraj uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności z języka polskiego, a jutro, 4 grudnia, napiszą egzamin z języka angielskiego lub innego wybranego języka nowożytnego.

Harmonogram próbnych egzaminów ósmoklasisty 2025

2 grudnia (poniedziałek): język polski, godz. 9:00

3 grudnia (wtorek): matematyka, godz. 9:00

4 grudnia (środa): język obcy nowożytny, godz. 9:00

Arkusze egzaminacyjne są udostępniane przez CKE na stronie internetowej, co umożliwia uczniom, którzy nie mogą być w szkole, przystąpienie do testów w domowych warunkach.

Czy udział w próbnych egzaminach jest obowiązkowy?

Nie, udział w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Decyzja o ich organizacji należy do dyrektorów szkół. Testy są organizowane w ramach przygotowań do właściwego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w maju 2025 roku. Są to jedynie narzędzia diagnostyczne, mające na celu pomóc uczniom w ocenie swoich umiejętności.

Co z ocenami?

CKE zaznacza, że próbne egzaminy mają charakter informacyjny i nie powinny być oceniane w tradycyjny sposób. Wyniki służą wyłącznie do analizy, które umiejętności są już dobrze opanowane, a które wymagają dalszej pracy.

Obowiązkowe egzaminy ósmoklasisty w maju 2025

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i odbędzie się w dniach:

13 maja (wtorek): język polski, godz. 9:00

14 maja (środa): matematyka, godz. 9:00

15 maja (czwartek): język obcy nowożytny, godz. 9:00

Wyniki tych egzaminów będą miały istotne znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich, a ich ogłoszenie zaplanowano na 4 lipca 2025 roku.

