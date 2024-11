Zmiany w przepisach dot. szkolnictwa mniejszości

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) prowadzi prace nad zmianami w przepisach dotyczących szkolnictwa mniejszości. Barbara Nowacka zapowiedziała, że jedną z głównych propozycji jest zwolnienie uczniów uczących się języka mniejszości z obowiązku nauki drugiego języka obcego. Zmiany te są efektem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka, który zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Reklama

Apel RPO

Marcin Wiącek zwrócił się do MEN z propozycją zmiany przepisów dotyczących szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych. W swoim wystąpieniu zasugerował, aby szkoły te zostały uznane za odrębne rodzaje szkół, co pozwoliłoby na lepsze dostosowanie przepisów do specyfiki nauczania w językach mniejszościowych. Rzecznik zwrócił uwagę, że w obecnym systemie oświaty istnieje możliwość organizowania nauczania w językach mniejszości w różnych formach, w tym w odrębnych grupach i szkołach.

Prace legislacyjne w toku

W odpowiedzi na apel Rzecznika Praw Obywatelskich, minister edukacji Barbara Nowacka potwierdziła, że trwają prace nad propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi nauczania języków mniejszości. Zmiany są przedmiotem prac Zespołu ds. Edukacji, który działa w ramach Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Nowacka zapowiedziała, że w ramach tych prac rozważane będzie m.in. zwolnienie uczniów uczących się języka mniejszościowego z obowiązkowej nauki drugiego języka obcego.