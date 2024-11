Międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego weszli badacze z Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Mila Fontanals Institution (IMF-CSIC), Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie oraz Uniwersytetu w Lyonie, przeanalizował fragmenty ceramiki z neolitycznych stanowisk Mezraa Teleilat, Akarçay Tepe i Tell Sabi Abyad. Tace ceramiczne, odkryte na tych stanowiskach, miały charakterystyczną owalną podstawę, niskie ścianki oraz regularne nacięcia na powierzchni. Te unikatowe cechy wskazują, że były one używane do wypieku dużych bochenków chleba i przyprawionych placków.

Focaccia starsza niż piramidy w Egipcie? Archeolodzy odkryli sekret neolitycznej kuchni

Badania eksperymentalne wykazały, że na takich tacach wypiekano chleby o masie około 3 kg, które pieczono w piecach kopułowych. Proces ten wymagał temperatury początkowej około 420°C, a wypiek trwał około dwóch godzin. Szorstkie nacięcia na wewnętrznej powierzchni tac miały ułatwiać wyjmowanie bochenków po upieczeniu.

Zastosowanie dużych bochenków sugeruje, że były one przeznaczone do spożycia w grupach, co wskazuje na społeczny charakter takich posiłków.

Niezwykłe odkrycie kulinarne. Składniki i przyprawy

Analiza fitolitów, czyli mikroskopijnych pozostałości roślinnych, potwierdziła, że tace te służyły do wypieku chleba z mąki pszennej i jęczmiennej. Badania pozostałości organicznych ujawniły, że niektóre bochenki wzbogacano tłuszczami zwierzęcymi, olejami roślinnymi, a nawet przyprawami.

Nasze badanie oferuje żywy obraz społeczności wykorzystujących uprawiane przez siebie zboża do przygotowywania chlebów i 'focacci' wzbogaconych różnymi składnikami i spożywanych w grupach – podkreśla Sergio Taranto, główny autor badania.

Kultura kulinarna neolitu

Dalsze analizy powierzchni tac pozwoliły zidentyfikować ślady zużycia oraz resztki przyprawionych potraw, co świadczy o rozwiniętej tradycji kulinarnej tych społeczności.

Wykorzystanie zidentyfikowanych przez nas tac prowadzi nas do wniosku, że ta późnoneolityczna tradycja kulinarna rozwijała się przez około sześć wieków i była praktykowana na dużym obszarze Bliskiego Wschodu– dodaje Taranto.

Te odkrycia rzucają nowe światło na dietę i zwyczaje kulinarne neolitycznych społeczności, ukazując, jak znaczącą rolę odgrywała wspólna konsumpcja i kreatywne wykorzystanie lokalnych składników.

Źródło: PAP, Media