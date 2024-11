Być może zaskoczę państwa, ale muszę zacząć nasze spotkanie od słowa "przepraszam"- zwrócił się szef rządu do uczestników.

Tusk: Reprezentuję państwo, a ono winne jest słowa "przepraszam"

Reprezentuję tutaj państwo polskie, które przez wiele ostatnich lat potraktowało was - nauczycielki i nauczycieli, ludzi jednego z najważniejszych zawodów w naszej ojczyźnie - w sposób niegodny - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że pamięta czas, kiedy "do wszystkich zgryzot codziennego dnia" i kłopotów towarzyszących nauczycielom w codziennej pracy, niskich zarobków, poddawanego wątpliwość przez niektórych prestiżu tego wspaniałego zawodu, "dołączyło się też agresywne podejście władzy państwowej".

Tusk powiedział, że "włożył dużo wysiłku w to, by władza się zmieniła", ale jednocześnie, jak przyznał, reprezentuje państwo, a ono winne jest słowa "przepraszam".

Tusk: Jako nauczyciel z zawodu wiem, ile was to kosztowało

Przepraszamy za to, czego doświadczyliście w czasie słynnego strajku (w 2019 roku - PAP), te reakcje władzy na wasze postulaty, na wasze starania. Jako nauczyciel z zawodu wiem, ile was kosztowało podjęcie wówczas decyzji o przerwaniu zajęć. To była sytuacja bez precedensu, bo wy wiecie najlepiej, że nie może być przerwy w wychowaniu i nauczaniu naszych dzieci i młodzieży, ale nie mieliście innego wyjścia - powiedział.

To, co was wtedy spotkało, było niewybaczalnym błędem ze strony władzy. Przyjmijcie te przeprosiny z najlepszą wolą. One płyną z głębi serca i wtedy byliśmy wszyscy bardzo tym poruszeni - dodał Tusk.