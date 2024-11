W czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, czyli ustawę okołobudżetową. Zakłada ona m.in. że od 1 stycznia przyszłego roku o 5 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. W ten sposób otrzymają oni taką samą podwyżkę, jak pozostali nauczyciele.

Reklama

Nauczyciele nie są jednak zadowoleni z wysokości podwyżek. Według nich to waloryzacja, a nie podwyżka - tak nauczyciele określają zapowiadane na przyszły rok zmiany w ich wynagrodzeniach. Podkreślają, że wzrost 5 proc., to tyle, ile prognozowana w 2025 roku inflacja.

Podwyżka dla nauczycieli za mała?

Propozycja ta jest jedynie wyrównaniem inflacyjnym, bo mniej więcej na tyle prognozowana jest inflacja na przyszły rok – powiedziała Bankier.pl Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP. Jest to dla nas nie do przyjęcia, tym bardziej, że wzrosła płaca minimalna. Zatem wynagrodzenie nauczyciela znów się do niej zbliżyło. Płaca nauczyciela początkującego jest teraz o 600 zł wyższa od wynagrodzenia minimalnego w Polsce. To wpływa na coraz mniejsze zainteresowanie tym zawodem. A braki kadrowe w są ogromne.

W czerwcu tego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego wezwał rząd do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego o 15 proc. od stycznia przyszłego roku. Natomiast ministra edukacji, Barbara Nowacka, wnioskowała do Ministerstwa Finansów o 10 proc. podwyżki. Tymczasem w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2025 rok, zapisano, że wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie jedynie o 5 proc.

Reklama

Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Dane na 2025 rok

Po podwyżkach średnia pensa nauczycieli będzie wynosić:

Nauczyciel początkujący: 6 670,65 zł (wzrost o 5,00 proc. o 317,65 zł)

Nauczyciel mianowany: 7 826,14 zł (wzrost o 5,00 proc. o 372,67 zł)

Nauczyciel dyplomowany: 10 000,07 zł (wzrost o 5,00 proc. o 476,19 zł)

Średnie wynagrodzenie nauczycieli. Tyle trafia do kieszeni?

Średnie wynagrodzenie to tylko teoretyczny model, ale realne pensje nauczycieli bliższe są zwykle tym minimalnym, określanym corocznie w rozporządzenie resortu edukacji. Jednak nieosiągnięcie poziomu średniego wynagrodzenia oznacza konieczność wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego. Średnie kwoty umożliwią samorządom planowanie środków na wypłaty dla kadry pedagogicznej.

Za uchwaleniem ustawy okołobudżetowej na przyszły rok głosowało 238 posłów, 203 było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną