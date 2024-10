Zapowiedzi wprowadzenia opłat za część funkcji Vulcanu, pojawiły się na początku września. Jak poinformował "Fakt" od 1 listopada za pełen dostęp do funkcji aplikacji mobilnej Vulcanu (eduVulcanu) trzeba będzie zapłacić. Do końca tego roku szkolnego, czyli od 2 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. opłata wyniesie 37,94 zł. Trzeba zaznaczyć, że teraz użytkownicy Librusa, za jego rozszerzoną, mobilną wersję płacą już od dawna (od 35,99 zł rocznie).

Płatne dodatkowe usługi

Firma, która jest właścicielem systemu Vulcan poinformowała, że po 1 listopada z e-dziennika nadal będzie można korzystać bezpłatnie w przeglądarce internetowej. "Jeśli chodzi o aplikację mobilną eduVulcan, to usługa podstawowa też pozostanie bezpłatna, a tylko za dostęp do usług rozszerzonych na urządzeniach mobilnych (np. na komórkach) trzeba będzie zapłacić. Te dodatkowe, płatne usługi to m.in. moduł wiadomości z nauczycielem, powiadomienia oraz usprawiedliwienia nieobecności".

Mimo to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Urząd sprawdza, czy sposób informowania o rodzajach kont i związanych z nimi opłat nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK przygląda się również działalności serwisu Librus.

Aplikacja przejmie funkcje elektronicznych dzienników?

Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna" możliwe jest, że mObywatel przejmie funkcje elektronicznych dzienników w szkołach. Obecnie MEN analizuje taką możliwość. Oznaczałaby ona 40 mln zł oszczędności dla samorządów. Teraz na polskim rynku działa kilku operatorów oferujących działanie elektronicznego dziennika. Są to: Vulcan, Librus, Eszkola24, Helion i mobiDziennik. Większość szkół korzysta jednak z dwóch pierwszych narzędzi.

Pytane przez posłów o to MEN odpowiada, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace nad stworzeniem bezpłatnej platformy do komunikacji rodziców ze szkołą, obejmującej również bezpłatną aplikację mobilną. Jednak wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, MEN prowadzi analizy dotyczące możliwości wykorzystania aplikacji mobilnej mObywatel do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców.