Zmiany w podstawie programowej i większa liczba zadań sprawiają, że warto już teraz zwrócić uwagę na to, jakie teksty literackie trzeba będzie znać.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Lista lektur obowiązkowych

Lektury obowiązkowe z klas IV-VI. Oto najważniejsze lektury:

Jan Brzechwa, "Akademia Pana Kleksa"

Janusz Christa, "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks)

Clive Staples Lewis, "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

Ferenc Molnár, "Chłopcy z Placu Broni"

J.R.R. Tolkien, "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

Lektury obowiązkowe z klas VII-VIII. Lista zawiera zarówno polskie, jak i zagraniczne dzieła literackie, które rozwijają zdolności analityczne i interpretacyjne:

Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"

Aleksander Fredro, "Zemsta"

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"

Adam Mickiewicz, "Dziady, część II"

Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"

Juliusz Słowacki, "Balladyna".

Utwory poetyckie i fragmenty literatury

Oprócz pełnych tekstów, uczniowie będą musieli poznać wybrane utwory poetyckie oraz fragmenty dzieł literackich. W programie znajdują się utwory takich autorów jak:

Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni oraz treny VII i VIII.

Adam Mickiewicz – "Reduta Ordona", "Świtezianka" oraz fragmenty "Pana Tadeusza" (księgi I, II, IV, X, XI, XII).

Henryk Sienkiewicz – fragmenty "Latarnika" i "Quo vadis".

Stefan Żeromski – fragmenty "Syzyfowych prac".

Sławomir Mrożek – "Artysta".

Poeci współcześni – wybrane wiersze m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej oraz aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025

W latach 2025-2028 uczniowie będą mogli odwoływać się do dowolnej lektury z podstawy programowej z 2017 roku, w tym także do tych, które zostały usunięte z nowszych wersji. Każdy arkusz egzaminacyjny będzie zawierał listę lektur, które mogą zostać przywołane podczas egzaminu.

CKE planuje również organizację próbnych egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się między 2 a 4 grudnia. Będą one doskonałą okazją, by uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności przed właściwym testem. Warto więc już teraz rozpocząć naukę, korzystając z dostępnych materiałów, aby podejść do egzaminu z pełnym przygotowaniem.

