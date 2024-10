Pełnia Księżyca zawsze interesowała ludzi. To dzięki niej mogli planować swoje prace, zbiory, czy polowania. Obecnie to zjawisko wiążę się głównie z naszym samopoczuciem i emocjami. Niektórzy silnie odczuwają wpływ pełni na energię, jaką mają w tym czasie albo emocje, które im towarzyszą. Bywa, że to właśnie ona powoduje, że niektóre osoby są płaczliwe, poddenerwowane lub wręcz przeciwnie rozsadza je energia albo nie mogą spać.

Reklama

Kiedy jest Pełnia Księżyca w październiku 2024?

Każda pełnia ma swoją nazwę. Ta październikowa nazywana jest Księżycem Myśliwych lub Krwawym Księżycem. To pierwsza po Księżycu Kukurydzianym, inaczej zwanym Księżycem Żniw, podczas której w dawnych czasach myśliwi przygotowywali się do zimy. W październiku 2024 roku pełnia wypadnie dokładnie 17 dnia tego miesiąca.

Jaka będzie Pełnia Księżyca w październiku 2024 roku?

Październikowa pełnia to energia Barana. Oznacza to, że decyzje, które będziemy podejmować w tym czasie będą bardzo impulsywne i nie zawsze do końca przemyślane. Niektórzy nagle zdecydują się porzucić pracę, w której do tej pory szło im całkiem dobrze i naprawdę ją lubili. Inni postanowią wejść w nowy biznes, nie do końca przynoszący długotrwałe efekty i zyski.

Te nagłe zmiany frontu, nieprzemyślane do końca decyzje, sprawią, że i w relacjach z bliskimi nie będzie zbyt dobrze Na wszelkiego rodzaju uwagi czy rady, by może jednak zmienić swoją decyzję, wiele osób będzie reagowało lekką agresją i poirytowaniem. Może dochodzić do kłótni i zbędnego wytykania błędów z przeszłości.

To przyniesie Księżyc Myśliwych w październiku 2024

Reklama

Pełnia Księżyca w październiku 2024 przyniesie też nieco dobrego. Natura Barana sprawi, że wielu z nas będzie potrafiło bardziej, niż kiedykolwiek postawić granice. Asertywność będzie hasłem przewodnim podczas tej pełni. To będzie czas mówienia o tym, co tak naprawdę ktoś czuje albo co mu przeszkadza. Niektóre sprzeczki i szczere wyznania doprowadzą do oczyszczenia atmosfery.

W wielu relacjach pojawi się w czasie Pełni Księżyca Myśliwych dobra, pozytywna energia, która sprawi, że chętniej poznawać będziemy nowe rzeczy, nabywać umiejętności i zawierać też nowe znajomości. To właśnie energia w Baranie sprawi, że ta październikowa Pełnia Księżyca będzie inna, niż pozostałe.