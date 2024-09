Ministra edukacji powiedziała w Radiu ZET, że według danych z piątku, do systemu edukacji dołączyło 39 tys. dzieci z Ukrainy. To dzieci, które przebywały w Polsce, a nie chodziły do szkół - dodała.

Zmniejszenie wypłat 800 plus

Zaznaczyła, że po ogłoszeniu powiązania świadczenia z obowiązkiem szkolnym zmniejszyły się wypłaty 800 plus. Nasi poprzednicy nie zadbali, żeby publiczne pieniądze były dobrze alokowane. Ci, którzy z nich korzystali, często już w Polsce nie mieszkali - dodała Nowacka.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępnionych PAP w pierwszej połowie września wynika, że od stycznia do lipca 2024 r. ZUS wypłacił 800 plus dla prawie 247 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy. W 2023 r. od stycznia do grudnia – dla 322,7 tys. dzieci, a w 2022 r. - dla 514,4 tys. dzieci.

Obowiązek edukacji dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września 2024 r. mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, czyli rocznym przygotowaniem przedszkolnym w tzw. zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej i obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Powiązanie 800 plus z edukacją

Rodziny z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie rodzinne 800 plus i świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że ich dzieci uczęszczają do polskiej szkoły. Od tej zasady wprowadzono jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.