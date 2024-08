Więcej uczniów w klasach? Nowe przepisy MEN dla szkół

Chodzi o rozporządzenie ministra edukacji nowelizujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Celem zmian, jak uzasadniono projekt rozporządzenia, jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nią obywatele Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju przybyli legalnie do Polski, mogą w niej przebywać do 30 września 2025 r. Zaznaczono, że ponad dwuletnie obowiązywanie rozporządzenia wskazuje na potrzebę przedłużenia na kolejny rok szkolny stosowania niektórych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu, zmiany niektórych przyjętych rozwiązań, a także uzupełnienia rozporządzenia o nowe regulacje.

Rozporządzenie umożliwia zwiększenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasowych z uwagi na wprowadzenie od 1 września br. obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, w wyniku którego więcej dzieci pójdzie m.in. do szkół. MEN szacuje, że może to być około 80 tys. uczniów.

Zgodnie z przepisami w oddziale klas I–III szkoły podstawowej liczba uczniów wynosi 25. W roku szkolnym 2024/25 można ją zwiększyć o maksymalnie 4 uczniów ukraińskich. Natomiast jeśli klasę i tak już powiększono, to może do niej dołączyć maksymalnie 3 uczniów ukraińskich w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale wynosi 26 lub maksymalnie 2 uczniów ukraińskich w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale wynosi 27. Zaznaczono jednocześnie, że w obu przypadkach nie stosuje się przepisów mówiących o dzieleniu danego oddziału.

Oddziały przedszkolne można powiększyć o maksymalnie 3 dzieci z Ukrainy. Zgodnie z przepisami liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.

W oddziale szkoły lub przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w szkole lub przedszkolu ogólnodostępnym, zgodnie z przepisami, liczba dzieci wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnością. W nowym roku szkolnym można ją zwiększyć o maksymalnie 2 dzieci lub uczniów ukraińskich z niepełnosprawnością.

Zwiększenie liczebności grupy umożliwiono też w klasie łączonej w szkołach: podstawowej i ponadpodstawowej specjalnej oraz podstawowej i ponadpodstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej (o maksymalnie 2 uczniów ukraińskich z niepełnosprawnością).

Zaznaczono, że w roku szkolnym 2024/25 liczba wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym, określona w przepisach, może być zwiększona o maksymalnie 2 wychowanków ukraińskich z niepełnosprawnością.

Przepisy określają też m.in. liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych. W szkole podstawowej ogólnodostępnej można ją zwiększyć o maksymalnie 4 uczniów ukraińskich. Natomiast w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi - o maksymalnie 2 uczniów ukraińskich z niepełnosprawnością.

Rozporządzenie określa też informacje, jakie powinien zawierać wykaz uczniów ukraińskich przystępujących m.in. do egzaminu ósmoklasisty. Ma to związek ze zwolnieniem ich w roku szkolnym 2024/25 z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego.

Zgodnie z przepisami, do 24 marca 2025 r. dyrektorzy szkół mają przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz zawierający takie dane jak: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć. Ponadto, informację o j. obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty oraz informację, którzy uczniowie zadeklarowali zdawanie j. polskiego.

Podano, że uczniowie ukraińscy, którzy po 30 września 2024 r. rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, mają złożyć deklarację do 14 marca 2025 r. Mają w niej wskazać: język obcego nowożytny, z którego przystąpią do egzaminu ósmoklasisty oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Zaznaczono, że ci uczniowie ukraińscy, którzy w deklaracji poinformowali o zamiarze przystąpienia do egzaminu z j. polskiego, ale chcą zrezygnować, mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację do 21 marca 2025 r.

Jeśli po przekazaniu wykazu zostanie złożona pisemna informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z j. polskiego, dyrektor szkoły informuje o tym niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie ukraińscy, którzy rozpoczęli naukę w klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 7 lutego 2025 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, mają złożyć deklarację o przystąpieniu do niego do 14 marca 2025 r.

Również do 14 marca 2025 r. deklarację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego mają złożyć uczniowie ukraińscy, którzy rozpoczęli naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2024 r.

W rozporządzeniu wskazano, że w roku szkolnym 2024/25 uczeń ukończył szkołę podstawową, jeśli otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

W przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2023/24 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

W przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2023/24 do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda wstawia się poziomą kreskę. Uczeń szkoły podstawowej, który w roku szkolnym 2024/2025 nie spełnił określonych warunków, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

Znowelizowane rozporządzenie opublikowano w środę w Dzienniku Ustaw. Podano, że wchodzi w życie z 31 sierpnia 2024 r.