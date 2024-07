Nowe legitymacje od 13 lipca

Od 13 lipca 2024 roku szkoły mogą wydawać legitymacje uczniom tylko w formie plastikowej. Takie e-Legitymacje wprowadzane były już wcześniej, od 2018 roku, jednak wówczas to szkoły decydowały, na którą formę się zdecydują. Dzisiaj jest ona narzucona odgórnie. Ponadto dostępne dla uczniów mają być również m-Legitymacje.

Dla kogo nowe e-Legitymacje?

Nowe legitymacje szkolne otrzymają wszyscy uczniowie klas pierwszych przystępujące do nauki w roku szkolnym 2024/2025. Jeśli papierowa forma była wydana do 12 lipca 2024 roku, to zachowuje ona ważność do ukończenia nauki – plastikową kartę otrzymają ci uczniowie, którym potrzebny będzie duplikat.

Jak wygląda nowa legitymacja? Wzór e-Legitymacji

Wzór nowej e-Legitymacji jest określony w przepisach – w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Jak wskazuje, wydawane od 13 lipca dokumenty będą miały formę karty wykonanej z polichlorku winylu. Jej format będzie odpowiadał karcie kredytowej. Nowa legitymacja może w sobie zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezdotykowym.

Na awersie e-Legitymacji znajdzie się zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nazwa i adres szkoły, dane dyrektora szkoły, data wydania dokumentu oraz jego numer. Natomiast z drugiej strony znajduje się informacja o uprawnieniach ucznia do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym kolejowym oraz autobusowym, data ważności oraz hologram z orłem godła Rzeczypospolitej Polskiej. Rewers to również 8 miejsc na naklejki holograficzne, które wskazują, czy e-Legitymacja jest ważna.

Legitymacja online – dla kogo?

Legitymacja szkolna zyska nie tylko nową formę fizyczną. Wydawana ma być również m-Legitymacja, czyli dokument przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Aby z niej korzystać, należy mieć ważną legitymację w formie papierowej lub plastikowej. Dostęp do m-Legitymacji otrzymają uczniowie, którzy od 1 września dopiero rozpoczną naukę, oraz ci, którzy już chodzą do szkoły i będą to kontynuować.