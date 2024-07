Urlop dla poratowania zdrowia, zwany też zdrowotnym to szczególny rodzaj urlopu płatnego. Może z niego skorzystać tylko nauczyciel, który jest zatrudniony (w pełnym wymiarze zajęć) na czas nieokreślony, po przepracowaniu (nieprzerwanie) co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze min. połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Reklama

Zgodnie z przepisami tzw. emerytur czarnkowych, jeśli nauczyciel nie chce skorzystać z wcześniejszej emerytury, ale jest już do niej uprawniony, nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia i to już od września.

Tracą prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jak pisze Portal Samorządowy "nauczyciele, którzy 1 września 2024 r. uzyskają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88a Karty nauczyciela nieprędko doczekają się zmiany prostującej ewidentny błąd legislacyjny, polegający na tym, że jednocześnie z zyskaniem tego uprawnienia tracą prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Wprowadzenie przepisu do obrotu prawnego musi potrwać, ponieważ musi on odbyć pełną ścieżkę legislacyjną"

Przedstawiciele nauczycieli prowadzą w tej sprawie rozmowy z rządem.

Reklama

Nie mamy specjalnie wielu złudzeń, bo jeżeli dominuje temat procedur nadmiernego deficytu, to zamyka to jakąkolwiek dyskusję. To jest dla nas trudna sytuacja - mówi Sławomir Wittkowicz, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,cytowany przez Poral Samorządowy. Dodaje, że najważniejsza kwestia do załatwienia jest bardzo pilna.

Chcemy na pewno w trybie jak najszybszym usunąć przepisy, które odbierają od pierwszego września nauczycielom uprawnienia. Chodzi przede wszystkim o pozbawienie wielu nauczycieli - wbrew stanowiskom centrali związkowych - uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia w wyniku wprowadzenia tak zwanej emerytury czarnkowej, stażowej czy jakkolwiek ją będziemy nazywali. Sytuacja jest kuriozalna. Jeśli ktoś nie chce skorzystać z tej wcześniejszej emerytury, ale ma już do niej uprawnienie, to nie może skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia - podkreśla Wittkowicz.

Zagrożonych 18 tys. nauczycieli

W kwietniu ZNP informowało, że w ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia, a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 r. z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli, a w 2023 roku już 14 407 osób. Według Portalu Samorządowego utratą przywileju jest zagrożonych 18 tys. nauczycieli.

W Polsce płatny urlop zdrowotny lub urlop dla poratowania zdrowia przysługuje także m.in. sędziom, prokuratorom, kuratorom zawodowym, kontrolerom NIK.