W lutym zaczęły obowiązywać standardy ochrony małoletnich. Są one zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Wprowadziła je ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. Placówki, które jeszcze nie wprowadziły ich, mają czas do 15 sierpnia 2024 r.

Kto musi je wprowadzić

Standardy ochrony małoletnich muszą wprowadzić placówki z obszarów takich jak: wychowanie, edukacja, wypoczynek, leczenie, świadczenie porad psychologicznych, rozwój duchowy, uprawianie sportu lub realizacja innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieka nad nim. W takich placówkach pracodawca, bądź inny organizator zajęć musi uzyskać informacje, czy dane przyszłego pracownika bądź osoby dopuszczonej do działalności są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Dotyczy to także rodziców, którzy będą opiekunami na wycieczkach szkolnych. Ponadto, osoba, która ma być dopuszczona do pracy, bądź opieki nad dziećmi, musi również przedstawić informacje o swojej karalności.

Zaświadczenie z KRK

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać składając wniosek osobiście lub pocztą poprzez wysłanie podpisanego i opłaconego formularza zapytania o udzielenie informacji o osobie do

siedziby Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na adres ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa;

Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie można także uzyskać drogą elektroniczną poprzez e-KRK.

Koszt wydania zaświadczenia

Opłata wynosi 30 zł w przypadku złożenia zapytania w postaci nieelektronicznej lub 20 zł w przypadku złożenia zapytania w postaci elektronicznej.

Ile będę czekać

Udanie się do siedziby Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego znacząco skróci czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia, gdyż otrzyma je się tego samego dnia. W przypadku, gdy sprawa sprawa wymagać będzie wyjaśnienia bądź wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zaświadczenie zostanie wydane po zakończeniu postępowania.

Zwolnienie z opłaty

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że osoba, która chce skorzystać ze zwolnienia z konieczności wniesienia opłaty za uzyskanie zaświadczenia powinna do wysyłanego przez system e-KRK wniosku o uzyskanie danych załączyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona kandydatem na kierownika lub wychowawcę wypoczynku pełniącego funkcję wolontariusza (nie będzie pobierać z tego tyt. wynagrodzenia).