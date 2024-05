15 maja, w środę odbyło się spotkanie strony kościelnej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania zostały przedstawione wątpliwości dotyczące projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii. Stronę Kościelną reprezentował przewodniczący Komisji Wychowania KEP bp Wojciech Osial. W komunikacie umieszczonym na stronie KEP, wskazano, że strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, zwłaszcza możliwości łączenia oddziałów przedszkolnych lub klas przy maksymalnej dużej liczbie uczniów 30 lub 25, a także przyjęcia zasady łączenia klas w ramach etapów edukacyjnych, programowo różnych, niekoniecznie sąsiadujących (np. klasa IV i VIII szkoły podstawowej). Według nich, takie działania utrudnią realizację prawa do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice (lub oni sami) tego sobie życzą. Wskazano, że dobrym rozwiązaniem będzie zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenia klas równoległych, gdyż w uzasadnieniu zmian nie został wzięty pod uwagę skutek w postaci zwolnień z pracy wielu nauczycieli religii.

Apel strony kościelnej

Strona kościelna zaapelowała o przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w Rozporządzeniu, który domaga się porozumienia strony państwowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych, co wynika z ustawy o systemie oświaty, ale także z zapisów Konstytucji oraz Konkordatu. Strona kościelna postulowała o zasięgnięcie zdania innych Kościołów i związków wyznaniowych, oraz wydłużenie czasu na przygotowanie uzgodnionych zmian, które – aby nie spowodowały chaosu – winny wejść w życie najwcześniej od 1 września 2025 roku.

Co zakłada projekt

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zakłada dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej wychowanków lub uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się także więcej niż siedmiu uczniów. Maksymalna liczba uczniów wynosić ma 30 osób, w której będzie prowadzona nauka religii lub etyki dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. Dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III szkoły podstawowej maksymalna liczebność grupy na lekcji religii wyniesie 25. Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe trwają do 29 maja 2024 r.