"0 zł - Panie Tusk, tyle dodatkowych środków przekazaliście samorządom w latach 2008-2015 na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Dla porównania Rząd PiS w latach 2016-2024 przeznaczył dodatkowe 5,2 miliarda zł (rekordowe 2,6 mld zł zaplanowane w budżecie na 2024 r.) na zatrudnienie ponad 20 tys. psychologów i pedagogów specjalistów w szkołach - to wzrost do 50 tys. psychologów i pedagogów specjalistów w szkołach (+140 proc.) do końca br. szkolnego" - napisał Czarnek we wtorek na platformie X (dawniej Twitter).

"Daliście dodatkowe 0 zł Panie Tusk!!! 2008-2015 - 0 zł, 2016-2024 - 5 190 000 000 zł" - podkreślił minister.

"Symbol biedy polskich dzieci był i będzie zawsze ten sam...Donald Tusk" - ocenił szef MEiN.

Tusk w Jagodnie

Jeden resort stał się przedmiotem najtwardszych koalicyjnych negocjacji, bo wszyscy bez wyjątku mówili: chcę się tym zająć - mówił lider PO Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna.

Podkreślił, że ministerstwo edukacji to nie jest miejsce na łatwe sukcesy, ani miejsce, gdzie się rozdaje profity działaczom partyjnym. "To jest miejsce szybkich, czasami trudnych decyzji, ale jest tak ważny, bo to są nasze dzieci" - powiedział.

"Czarnek stał się symbolem przemocy w szkole"

Jego zdaniem obecny szef MEiN Przemysław Czarnek "stał się symbolem przemocy w szkole - przemocy intelektualnej, ideologicznej, ale co najbardziej dramatyczne - przemocy wobec tych wszystkich, którzy potrzebują wspólnoty, jak nikt na świecie".

Uściślił, że chodzi o dzieci słabsze psychicznie, np. dzieci z traumą. - Jak się przy Czarnku jakiś poseł czy posłanka wypowiadali na temat psychiatrii dziecięcej, braku psychologów dziecięcych w szkołach, rekordowej liczbie samobójstw (...) dzieci i nastolatków, to on się śmiał ludziom w oczy - powiedział Tusk.