Reklama

Akademiki przez lata uchodziły za najtańszy rodzaj mieszkania w czasie studiów. Ich ceny są nadal atrakcyjnie. Niestety, nie ominęło ich to, co ogólnie dzieje się z cenami najmu mieszkań i pokojów, które regularnie rosną. Uczelnie tłumaczą wzrosty przede wszystkim większymi kosztami mediów. W niektórych przypadkach opłaty za pokoje w domach studenckich skoczyły po remontach, wraz ze wzrostem standardu akademika.

Ceny akademików - co jest brane pod uwagę?

Reklama

Na jakie ceny za akademik powinni przygotować się studenci w roku akademickim 2023/2024? Sprawdziliśmy sytuację na kilku uczelniach w wybranych miastach. Oczywiście cen nie da się ze sobą bezpośrednio porównać. Nawet w obrębie jednego akademika pokoje mogą różnić się między sobą wielkością, liczbą osób, jaka może być w nich zakwaterowana, jak również standardem czy rodzajem wyposażenia. W ślad za tym idą różnice w cenach. Pokazujemy najtańsze i najdroższe opcje w akademikach wybranych uczelni.

Reklama

Ceny akademików w Gdańsku

W Gdańsku na podwyżki powinni się przygotować np. studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzedni rok akademicki zaczynali ze stawkami mieszczącymi się w widełkach od 460 zł za najtańsze miejsce w pokoju wieloosobowym, do 734 zł za najdroższą ofertę w pokoju jednoosobowym. Już wtedy były to kwoty sporo wyże od tych obowiązujących w roku 2021. Od początku października 2023 r. ceny będą znowu wyższe. Najtańsze miejsce w pokoju wieloosobowym to koszt 590 zł miesięcznie. Pokój jednoosobowy w najdroższej opcji (łazienka w pokoju) to koszt 800 zł.

Podwyżka czeka też np. studentów Politechniki Gdańskiej. Ceny jej akademików mieszczą się w widełkach 390-650 zł i są wyże od tych obowiązujących w zeszłym roku o ok. 30 zł. Wtedy za najtańszą opcję w pokoju wieloosobowym trzeba było płacić 360 zł miesięcznie. Za najdroższy pokój jednoosobowy – 618 zł.

Ceny akademików w Krakowie

Ceny akademików w Krakowie można pokazać na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego. Od nowego roku akademickiego za zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym trzeba tam zapłacić 450 zł. Najdroższa opcja, czyli pokój 1-osobowy w DS-4 "Krakowiak" to 1000 zł.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ceny za miejsca w akademiku w roku 2022/2023 wynosiły od 415 do 1300 zł. W zarządzeniu ws. odpłatności za miejsca domach akademickich na rok 2023/2024 znajdziemy informacje, że najniższa możliwa opłata to 480 zł. Cena najdroższego miejsca (pokój 1-osobowy o podwyższonym standardzie w DS "Fafik") to 1500 zł).

Ceny akademików we Wrocławiu

Najdroższy rodzaj pokoju w akademikach Uniwersytetu Wrocławskiego to "jedynki” w DS "Ołówek” i DS "Kredka”. Ich cena to 1350 zł. Najtańsza opcja dotyczy pokoju dwuosobowego w DS "Słowianka” lub DS "Parawanowiec”. Koszt 630 zł za osobę. Nieco taniej (przedział od 500 do 830 zł) jest w akademikach Politechniki Wrocławskiej (domy studenckie zlokalizowane we Wrocławiu). W akademikach po remoncie ceny są wyższe – od 640 do 1450 zł.

Opłaty za akademiki w Poznaniu

Nasz "poznański" przykład to ceny akademików Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Najtańszą znalezioną opcją jest miejsce w pokoju 2-osobowym które kosztuje 580 zł. Za „jedynkę” trzeba zapłacić 1195 zł. Akademiki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu są nieco tańsze. Tam najniższa stawka to 450 zł, ale jest to miejsce w pokoju 3-osobowym. Cena za jedynkę to 1000 zł.

Opłaty za akademiki w Warszawie

Na Uniwersytecie Warszawskim opłaty za akademik od 1 października br. wyniosą 529-950 zł. W akademikach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) najtańsza opcja to 510 zł za miejsce w pokoju 3-osobowym. Najdroższa – 950 zł za pokój jednoosobowy z łazienką lub 1100 zł za miejsce dla jednej osoby w pokoju 2-osobowym (dostępny tylko w przypadku niewykorzystania miejsc w domach studenckich).

Ceny akademików prywatnych

Alternatywą dla uczelnianych akademików są akademiki prywatne. W tym przypadku trzeba się jednak liczyć z dużo większymi kosztami. Bywają one nawet wyższe od zwykłych pokoi czy mieszkań na wynajem. W Warszawie za jednoosobowe studio o powierzchni 16 mkw. (pokój aneksem kuchennym i łazienką z prysznicem) można zapłacić blisko 3 tys. zł miesięcznie (2530 zł plus tzw. opłata all inclusive obejmująca m.in. koszt mediów czy ochrony).

Przykładowa cena z Krakowa za podobne miejsce (14-19 mkw., pokój economy, aneks plus łazienka z prysznicem) to 2-2,3 tys. zł z mediami. Przykładowa cena za zbliżony rodzaj lokum w Gdańsku (17 mkw., pokój, aneks, łazienka z prysznicem) to 2050 zł miesięcznie (opłaty w cenie najmu).