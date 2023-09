Nachodzi nowy rok akademicki, a wraz z nim zmiany w zasadach pobierania czesnego przez uczelnie. Do tej pory studenci rozpoczynający naukę mieli pewność stałej opłaty od początku do końca studiów. Od roku akademickiego 2023/2024 uczelnie będą mogły zwiększać czesne raz do roku. Na szczęście w nowych przepisach znalazły się też rozwiązania ograniczające poziom podwyżek.