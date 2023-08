Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września, a nie zwyczajowo 1 września. Przesunięcie w tym roku terminu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z tego, że 1 września przypada w piątek.

Reklama

Podczas środowej konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wskazał, że po czasie na odpoczynek przychodzi czas na pracę.

Reklama

Czarnek o nowym roku szkolnym 2023/2024

4 września startujemy w nowy rok szkolny, który będzie rokiem szkolnym kontynuacji pewnych zmian, kontynuacji reform, kontynuacji programów, które przyjęły się w rzeczywistości szkolnej – podkreślił.

Szef MEiN zaznaczył, że ten nowy rok szkolny to drugi rok nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość i pierwszy rok HiT-u dla kolejnych tysięcy nowych uczniów szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego to branżowe centra umiejętności, które już się utworzą w poszczególnych częściach Polski i które, jak ocenił, dźwigają szkolnictwo zawodowe na "bardzo wysoki poziom europejski i światowy".

Ten nowy rok szkolny to dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli i kolejne, dodatkowe, gigantyczne środki dla subwencji oświatowej. Po rekordowym wzroście subwencji oświatowej w tym roku, ponad 11 mld zł, mamy kolejne dobre wieści – wskazał.

Reklama

Czarnek zaznaczył, że kontynuowane będą takie programy, jak: "Poznaj Polskę", "Poznaj Polskę – kraj rodzinny", "Poznaj Polskę w Europie", "WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii" i "Laboratoria przyszłości".

To wszystko będzie kontynuowane, na to będziemy przeznaczać jeszcze większe środki – dodał.

Ten nowy rok szkolny to oczywiście kilkaset tysięcy laptopów dla czwartoklasistów, które trafią do czwartoklasistów już od września tego roku. To również bon 2,5 tys. zł na laptopa dla nauczycieli. To są nowości, których nigdy nie było w polskim systemie oświaty i w życiu polskich szkół – powiedział.

Minister ocenił, że to będzie spokojny rok szkolny. Zwrócił również uwagę, że "liczba wakatów, które są w polskich szkołach, utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie jak w zeszłym roku i w latach ubiegłych". Ponadto, jak tłumaczył, liczba wakatów, jeśli chodzi o pełne etaty nauczyli, jest zdecydowanie poniżej 1 proc.

Zaczynamy rok szkolny pełni optymizmu, że będzie to rok rzeczywiście bardzo pomyślny dla uczniów, rodziców i dla nauczycieli – zakończył.

"Ten rok szkolny to przełom"

Ten rok szkolny to przełom. Rozwijamy branżowe centra umiejętności, realizujemy konkurs Euroskills w Gdańsku i zatrudniamy prawie o 100 proc. więcej specjalistów w szkołach – powiedziała w środę wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Podczas konferencji wiceminister podkreślała, że 1,7 mld zł zostało przeznaczonych na branżowe centra umiejętności, a co się z tym wiąże, koordynację kształcenia zawodowego i branżowego w poszczególnych województwach.

Środki trafiają do poszczególnych urzędów marszałkowskich, do powiatów, gdzie trwa praca nad koordynacją i dobrym planowaniem pomiędzy jednostkami samorządu tak, aby kształcenie branżowe było dostosowane do potrzeb rynku pracy – wskazała. Pokreśliła, że branżowe centra umiejętności są realizowane ze środków z KPO.

Zaprosiła na konkurs Euroskills w Gdańsku. To też wielki sukces Polski, że realizujemy projekt, do którego niektórzy przygotowują się kilka lat, a my przygotowaliśmy te zawody umiejętności w rok – oceniła Machałek.

Powiedziała, że do Gdańska przyjedzie 50 tys. reprezentantów z całej Europy. Zależy nam, żeby pokazywać, że umiejętności zawodowe to jest naprawdę coś i jest się czym chwalić, a młodzi ludzie, którzy będą brali w tym udział, to prawdziwi mistrzowie – przyznała.

Jak dodała, rok szkolny, który jest przed nami, ma być przełomem, jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach.

Będzie to wzrost o prawie 100 proc. – przygotowaliśmy ustawę, ustaliliśmy standardy i zapewniliśmy finansowanie. Już w tej chwili jest 80 proc. więcej psychologów niż wcześniej i będziemy to dalej rozwijać – wskazała. Podkreśliła, że ministerstwo realizuje także projekt szkolenia specjalistów do pracy z dziećmi, które mają problemy z nauką.

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Danuta Starzyńska-Rosiecka