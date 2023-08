Reklama

Pracujesz w oświacie? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o nowe świadczenie dla nauczycieli, dzięki któremu zakupisz nowy laptop albo laptop przeglądarkowy.

Bony na laptopy tylko dla wybranej grupy nauczycieli

Bony na zakup laptopów będą mogli pozyskać wyłącznie ci nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w publicznych szkołach artystycznych albo w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Bony na sprzęt nie obejmą ostatecznie nauczycieli przedszkolnych, co wstępnie było sugerowane w poprawce ustawy.

Ta całkiem pokaźna suma jest pokłosiem Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która weszła w życie 2 sierpnia. Jej celem jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów. W ramach niewymienialnych na gotówkę bonów belfrowie otrzymają laptopa lub laptopa przeglądarkowego (opartego o system na bazie przeglądarki Chrome). Z programu będzie można skorzystać do końca 2025 roku.

Laptopy dla nauczycieli: Co warto wiedzieć?

Zakupiony za pomocą bonu laptopi same bony nie podlegają egzekucji komorniczej ani opodatkowaniu. Nauczyciele mogą otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat. Sam komputer zostanie objęty okresem trwałości, co oznacza, że przez trzy lata od zakupu nie można go sprzedać.

Laptop droższy lub tańszy niż kwota bonu: Co wtedy?

Zakup urządzenia za kwotę niższą niż 2500 zł nie będzie uprawniać nauczyciela do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu. Jeżeli cena komputera okaże się wyższa, nauczyciel nadwyżkę zapłaci z własnej kieszeni. W grę niestety nie wchodzą też zakupy na raty.