Widzimy ten problem wyraźnie. Limity przyjęć na studia II stopnia są wypełniane w coraz mniejszym stopniu – mówi prof. Sławomir Milewski, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. nauki.

Przyczyny? Jak mówi, najważniejszą jest to, że absolwenci studiów inżynierskich mają umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w przemyśle.

warunki ekonomiczne. Stypendia doktoranckie są całkowicie niekonkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń w firmach, gdzie można liczyć dodatkowo na ścieżkę awansu, a co za tym idzie wzrost zarobków. Dla pracodawcy , np. z sektora IT, nie ma znaczenia, czy ubiegający się o zatrudnienie w jego firmie legitymuje się tytułem inżyniera czy magistra. Liczy się to, co potrafi i jak jego praca może przełożyć się na efektywne działanie danej firmy – opisuje i dodaje, że podobne zjawisko jest też przy rekrutacji do szkoły doktorskiej. Tu jednak wpływ odgrywają też. Stypendia doktoranckie są całkowicie niekonkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń w firmach, gdzie można liczyć dodatkowo na ścieżkę awansu, a co za tym idzie wzrost zarobków.

Dane GUS

Dane GUS potwierdzają sytuację na rynku. W roku akademickim 2020/2021 studia magisterskie II stopnia ukończyło 37,7 proc. absolwentów. Rok wcześniej 38,6 proc., a w 2018 r. – 40,1 proc.

Na razie jednak nie widać na uczelniach technicznych szans na odwrócenie trendu, czyli odpływu chętnych na tytuł magistra.

Doktor habilitowany Dawid Siodłak, dziekan Wydziału Chemii i prof. Uniwersytetu Opolskiego, podaje szacunki z ostatnich trzech lat, według których ok. 20 proc. studentów po ukończeniu studiów I stopnia nie podejmuje studiów na stopniu drugim. Ocenia, że u młodych osób zwycięża chęć niezależności finansowej.

Niestety w tym wariancie obserwujemy również, że firmy nie są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji pracownika poprzez umożliwienie mu studiów II stopnia. Firmy raczej nie wykazują elastyczności pod względem pogodzenia pracy i studiów. Potrzebują pracownika w trybie tu i teraz – dodaje.

Firmy z kolei tłumaczą to brakiem rąk do pracy.

Zwłaszcza gdy mówimy o fachowcach. Takich chcemy mieć na pełen etat. Trudno bowiem zastąpić ich w firmie. Dlatego nauka tak, ale w weekendy, czyli w wolnym czasie pracownika – tłumaczy przedstawiciel firmy produkcyjnej w branży spożywczej.

Inna kwestia to trudna sytuacja ekonomiczna rodzin, która zmusza studentów do zaprzestania kontynuacji studiów na II stopniu – opisuje. Do tego dochodzą rosnące, zwłaszcza w ostatnim roku, koszty najmu i utrzymania w dużych miastach. Wielu studentów dochodzi do wniosku, że woli iść do pracy, szczególnie gdy trafi na dobrą ofertę na rynku, niż starać się o wyższy poziom wykształcenia.

Mniejsza liczba studentów to niższa liczba godzin przydzielanych pracownikom. Brak godzin koniecznych do zapewnienia pensum dydaktycznego może powodować wygaszanie etatów oraz mniejsze możliwości zatrudnienia młodych ludzi. W konsekwencji szansa dla młodych na karierę naukową i etat na uczelni spada. Dla uczelni stwarza to problem braku zastępowalności pokoleń.

Uniwersytetu Opolskiego, gdzie jedynie blisko 20–30 proc. absolwentów kontynuuje naukę po uzyskaniu tytułu licencjata. Z kolei w Politechnice Łódzkiej Podobny trend jest obserwowany na Wydziale Ekonomicznym, gdzie jedynie blisko 20–30 proc. absolwentów kontynuuje naukę po uzyskaniu tytułu licencjata. Z kolei w Politechnice Łódzkiej studenci kontynuujący studia po uzyskaniu tytułu licencjata/inżyniera stanowią 21 proc. wszystkich studiujących. I taki poziom utrzymuje się od kilku lat. A Andrzej Charytoniuk z działu informacji i promocji Politechniki Wrocławskiej opisuje, że w czerwcu 2022 r. studia I stopnia ukończyło kolejne 525 osób, a 78 z nich przeszło na studia magisterskie. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich roczników, mamy mniej więcej stałą grupę osób, która po zakończeniu studiów I stopnia idzie dalej. To ok. 65 proc.

Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla, że zagadnienie to było omawiane m.in. na spotkaniach prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia z kierownikami jednostek dydaktycznych, a także na posiedzeniu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK). Obecnie zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia opracowuje kwestionariusz, który będzie służył przeprowadzeniu O tym, że to problem wykraczający poza mury jednej uczelni, dowiadujemy się z kolejnych odpowiedzi. Doktor Anna Modzelewska, rzeczniczka, podkreśla, że zagadnienie to było omawiane m.in. na spotkaniach prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia z kierownikami jednostek dydaktycznych, a także na posiedzeniu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK). Obecnie zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia opracowuje kwestionariusz, który będzie służył przeprowadzeniu badania wśród studentów ostatniego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku studiów II stopnia na temat kwestii związanych z kontynuacją nauki po studiach licencjackich – dodaje.

Anna Żmuda-Muszyńska z Centrum Komunikacji i Marketingu z AGH w Krakowie także mówi o wyraźnym trendzie. Z pewnością stawia to przed uczelniami wyzwania związane z samą organizacją studiów. Istotne jest, by dopracować ofertę na II stopniu, aby zachęcić do pozostawania w murach uczelni – opisuje. W praktyce oznacza to dostosowanie do oczekiwań kandydatów i do zapotrzebowania na rynku.