Na pewno Tęczowy Piątek nie odbędzie się w całej Polsce i na pewno nie we wszystkich szkołach – powiedział PAP szef MEiN Przemysław Czarnek.

"Marginalna liczba placówek"

Z naszych informacji wynika, że będzie miało to miejsce w marginalnej liczbie placówek, tam, gdzie są nieodpowiedzialni dyrektorzy, którzy nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci. Przypomnę, że te powinny odbywać się zgodnie z podstawą programową – dodał.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska nie wie, ile stołecznych szkół włączy się w akcję Tęczowego Piątku. Wiedzę w tej kwestii, jak mówi, mogą mieć dzielnice, które nadzorują większość szkół. Zaznacza, że inicjatywę popiera.

Nie ma przyzwolenia na żadną formę homofobii w warszawskich szkołach. Nie zgadzamy się na żadną formę dyskryminacji, ani ze względu na orientację, ani tuszę, zamożność czy cokolwiek innego - podkreśliła Kaznowska w rozmowie z PAP.

"Próba wprowadzenia ideologii do szkół"

Radny PiS Błażej Poboży, wiceprzewodniczący miejskiej komisji edukacji, uważa, że niezależność dzielnic w dziedzinie szkolnictwa to fikcja. Strategiczne decyzje zapadają właśnie w nadzorowanym przez wiceprezydent Biurze Edukacji lub bezpośrednio w jej gabinecie.

Organizowanie Tęczowego Piątku w szkole to kolejna nieuprawniona próba wprowadzenia do niej ideologii, od której powinna być wolna - powiedział Poboży. Jego zdaniem samorząd, jako organ prowadzący szkoły, powinien zajmować się w dziedzinie edukacji kwestiami organizacyjnymi, a nie rozbudzaniem ideologicznych sporów.

To taka metoda na rządzenie Rafała Trzaskowskiego. Wywoływanie sporów w celu odciągnięcia uwagi warszawiaków od realnych problemów, takich jak korki, ślimaczące się inwestycje czy skandaliczna zapowiedź obniżanie temperatury w szkołach - stwierdził.

Święto młodzieży LGBT+ w wieku szkolnym

W Poznaniu lokalna fundacja Varia Posnania zaoferowała pomoc prawną dla osób, które chcą zorganizować w swojej szkole Tęczowy Piątek. Chcemy pomóc wam w bezpiecznym obchodzeniu tego dnia - w zgodzie z prawem i bez niezgodnych z prawem zakazów. W razie potrzeby napiszemy do szkoły pismo informujące o uprawnieniach placówki w tym zakresie. Możemy także interweniować na poziomie organu prowadzącego. Oczywiście przyjmujemy także zgłoszenia anonimowe – poinformowała organizacja.

Kampania Przeciw Homofobii informuje na stronie dedykowanej akcji, że Tęczowy Piątek to coroczne święto, którego celem jest wzmocnienie młodzieży LGBT+ w wieku szkolnym. "Chcemy, żeby młode osoby ze społeczności LGBT+ wiedziały, że są okej, mają wsparcie i nie są same – że jest mnóstwo ludzi, którzy stoją za nimi murem" – wyjaśniono w materiałach KPH. LGBT+ to skrót od słów: lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe, zaś "+" pozostałe tożsamości i orientacje.

Szlachetny Piątek kontra Tęczowy Piątek

Odpowiedzią na akcję Tęczowy Piątek jest przedsięwzięcie Szlachetny Piątek. Szczegóły tego wydarzenia znaleźć można >>>tutaj<<<.

Jego inicjatorzy zachęcają, by "demonstrować, że liczą się wartości przeciwne ideologii LGBT: szlachetność, czystość i wierność". Symbolem ma być założenie białego elementu garderoby, lub przypięcie białego detalu.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Luiza Łuniewska, Rafał Pogrzebny