Faktycznie, na wspomnianej stronie znajduje się ofertadla nauczycieli (270 godzin teorii + 150 godzin praktyki). Aktualny koszt to ok. 3,2 tys. zł. Na infolinii słyszymy, że organizatorem kursu jest Centrum Doskonalenia Zawodowego. Oferta jest dla każdego, kto legitymuje się dyplomem ukończenia studiów. Po uiszczeniu opłaty dostaje się dostęp do materiałów szkoleniowych. Całość odbywa się zdalnie.