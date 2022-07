Szef MEiN w czwartek w Programie III Polskiego Radia pytany był m.in. o szacunki, co do liczby dzieci z Ukrainy w polskich szkołach w nadchodzącym roku szkolnym.

Ucznowie z Ukrainy

Wszystko zależy od tego, co się będzie działo na Ukrainie w najbliższych tygodniach, a nic nie wskazuje na to, żeby tam szło ku lepszemu. Trzeba przewidywać, że do polskich szkół wejdzie dodatkowo nawet do 400 tys. nowych uczniów z Ukrainy – odpowiedział Czarnek.

Minister, pytany o zapowiadane braki kadrowe wśród nauczycieli, wyjaśnił, że "nie ma żadnego dramatu kadrowego". Podburzanie społeczeństwa w czasie wojny, niepokoju, w czasie putinflacji, drożyzny (...) jest po prostu draństwem – stwierdził.

Ruch kadrowy okołooświatowy jest dokładnie na takim samym poziomie jak w zeszłym roku czy dwa lata temu. Różni się może jakąś częścią procenta – podkreślił.

W kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli Czarnek zaznaczył, że od 1 maja wszyscy nauczyciele mają podwyżki wynagrodzeń. Mamy 4,4 proc. podwyżki od 1 maja dla wszystkich plus ustawa (...), która zakłada łącznie 20-proc. podwyżkę dla tych najmniej zarabiających – mówił.

Minister podkreślił, że on w dalszym ciągu proponuje dla wszystkich nauczycieli podwyżki ok. 30 proc. a 36 proc. dla tych najmniej zarabiających. Niestety związki zawodowe stoją na straży czegoś, co jest kosmicznie nierealne, tzn. Karty nauczyciela (...), która zawiera takie rozwiązania, które kompletnie nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i przede wszystkim są szkodliwe dla uczniów i samych nauczycieli – dodał.

Nauka zdalna powróci?

Pytany o powrót nauki zdalnej do szkół w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń COVID-19 odpowiedział, że w nadchodzącym roku szkolnym planowana jest tylko i wyłącznie nauka stacjonarna.

Na ten moment nie ma żadnych, nawet najmniejszych sygnałów ani przewidywań, że grozi nam jakakolwiek nauka zdalna – podsumował.

Autorka: Katarzyna Herbut