Spokoju, koncentracji oraz dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty życzy uczniom klas VIII szkół podstawowych minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, by jak najlepiej wykorzystali swoją wiedzę i zdobyte umiejętności.

Drodzy ósmoklasiści, przed Wami ważny egzamin, do którego przygotowywaliście się przez wiele lat. Mam nadzieję, że będzie on przepustką do dalszej edukacji w wybranej przez Was szkole - napisał minister edukacji i nauki na Twitterze we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu.

Życzył uczniom spokoju, koncentracji oraz dobrych wyników. Wykorzystajcie jak najlepiej swoją wiedzę i zdobyte umiejętności. Pamiętajcie, że ciężka praca oraz konsekwentne dążenie do celu przynoszą oczekiwane rezultaty - dodał Czarnek.

Życzenia powodzenia na egzaminie złożył też ósmoklasistom rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Stajecie dziś u progu nowych wyzwań, opuszczając bezpieczną przystań szkoły podstawowej. Przed Wami bezkresne morze… możliwości. Życzę Wam, aby ten rejs był wspaniałą przygodą, pełną radości i sukcesów - napisał na Twitterze.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia

Do egzaminu ósmoklasisty ma przystąpić w tym roku także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty powiedział PAP, że jest spokojnie, wszystko przebiega jak powinno.

Egzamin z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów – o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut

W środę ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań jak i instrukcji, w przypadku języka obcego – instrukcji). Na egzaminie z polskiego uczniowie z Ukrainy będą musieli udzielać odpowiedzi po polsku, na matematyce będą mogli zapisywać rozwiązania zadań po ukraińsku, a na języku obcym – w języku obcym i po ukraińsku.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki poznamy 1 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Drugi termin

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz czwarty. Pierwszy raz uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka