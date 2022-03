"W związku z przesłanymi do mnie informacjami na temat działań jednej z nauczycielek, podjęliśmy decyzję o jej natychmiastowym zawieszeniu. Skierowaliśmy również pismo do rzecznika dyscypliny ds. nauczycieli przy Śląskim Kuratorze Oświaty w sprawie podejrzenia złamania zasad etyki nauczyciela. Jeszcze dzisiaj do prokuratury trafi zawiadomienie ws. nawoływania do nienawiści na tle narodowym. Nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek treści ksenofobiczne!" – napisał prezydent Arkadiusz Chęciński na Twitterze.

Reklama

Antyukraińskie wpisy nauczycielki?

Według doniesień medialnych, kobieta miała m.in. publikować i powielać krzywdzące, stereotypowe opinie na temat obywateli Ukrainy.