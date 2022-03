Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa oświatowego. Proszę uznać temat za zakończony; nie są nam teraz potrzebne kolejne spory - oświadczył w środę.

"To nie jest moment na spory polityczne"

Pan prezydent powiedział mi, że to nie jest moment na spory polityczne, dlatego w tym momencie zawetuje tę ustawę. Jednak wskazywał również w rozmowie ze mną, że jest mnóstwo przepisów, które są pożądane i powinny wejść w życie. Traktuję to więc jako zapowiedź tego, że jeśli przepracujemy tę ustawę raz jeszcze od początku i będą lepsze okoliczności zewnętrzne, to wtedy możemy liczyć na podpis pana prezydenta – powiedział polskatimes.pl minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek, komentując prezydenckie weto do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Jest mi przykro, bo przecież napracowaliśmy się nad tą ustawą przez rok. Pracowali posłowie, przede wszystkim z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – powiedział.