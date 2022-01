Weźmy gorący– raz coś się dzieje w średniowieczu, a raz w Polsce szlacheckiej, kiedy indziej w państwach zaborczych. W "normalnej" historii nie sposób ugryźć całości, w "hitowej" dałoby radę nawet uczynić zrozumiałym to, że ktoś wykłóca się o dawną pańszczyznę (i karczmę) w roku 2022. Jak się już państwo domyślili, nie będzie tak. HiT to po prostu kolejna linearna historia, bez zbędnych debat, równoległa do innej linearnej historii – i pewnie z tym samym nauczycielem. A więc HiT to nuda taka jak zawsze, z dodatkiem kilku tematów cenionych na prawicowych portalach: gender, papież i Smoleńsk. I neomarksizm, chociaż klasa nie zdążyła jeszcze dowiedzieć się niczego o Marksie, bo na "normalnej" historii toczy dopiero wojnę stuletnią.