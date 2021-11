Minister w Strzelcach Krajeńkich zakończył piątkowa wizytę w woj. lubuskim. W tamtejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wziął udział w spotkaniu z dyrektorami innych takich placówek w regonie.

Jeśli ktoś chce poddać się takiemu egzaminowy – dziecko, rodzic dziecka – będzie miał taką potrzebę po to, żeby iść dalej, iść wyżej, to będzie oczywiście przystępował do egzaminu. Ale jest grono dzieci, które nie potrzebują takiego egzaminu. Jest to dodatkowy stres niepotrzebny dla dziecka, niepotrzebny dla rodziców, niepotrzebny dla nauczycieli i praca, która mogłaby być inaczej spożytkowana. Taki jest postulat państwa dyrektorów i to taki postulat, z którym wszyscy się zgadzali i jestem przekonany, że w całej Polsce spotka się z przychylnością – powiedział na konferencji prasowej Czarnek.

Zapowiedział, że na najbliższym kierownictwie ministerstwa edukacji i nauki tę propozycję podda pod dyskusję. "i będziemy szli właśnie w tym kierunku, czyli egzaminy ósmoklasistów w szkołach specjalnych dobrowolne, a nie obligatoryjne" – dodał.

Na pytanie PAP, kiedy ewentualnie taka zmiana mogłaby wejść w życie, powiedział, że dyrektorzy, z którymi w piątek rozmawiał, postulowali, aby nastąpiło to jeszcze w tym roku szkolnym, czyli by egzamin był dobrowolny już w 2022 r.

"Kolejne rozdanie z Polskiego Ładu"

Minister pogratulował władzom powiatu strzeleckiego i dyrekcji ośrodka szkolno-wychowawczego w tym mieście znakomitego rozwoju tej placówki. Jak wskazał, to szkoła, która nie cierpi na brak uczniów, co jest rzadkością w tego typu szkolnictwie – uczy się w niej 147 uczniów i ta liczba rośnie.

Gratuluję jeszcze jednej rzeczy. Tu gratuluje samorządowcom, którzy sięgnęli po środki z Polskie Ładu. Na 23 mld zł, które zostały rozdysponowane w ramach (…) pierwszego rozdania (...) 1,1 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje edukacyjne. W ramach tego 1,1 mld zł jest również 3,5 mln zł na tę szkołę, na dalszą jej rozbudowę, dalsze unowocześnianie – powiedział Czarnek.

Dodał, że podczas spotkania apelował do dyrektorów innych lubuskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, by zwrócili się do sowich organów prowadzących o wsparcie z Polskiego Ładu na rozwój ich placówek.

To jest ten moment. Jest kolejne rozdanie z Polskiego Ładu, kolejne 10 mld zł na inwestycje samorządowe, w tym właśnie edukacyjne. Sięgnijmy taką bardziej obfitą ręka po te środki finansowe na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Potężne środki, które można zainwestować w rozwój szkól. Niech nikt później nie mówi, że nie ma możliwości dobrego kształcenia. Są środki, które teraz można wziąć z Polskiego Ładu, tu panu staroście raz jeszcze gratuluję, a wszystkich proszę o apelowanie do organów prowadzących, żeby po środki na infrastrukturę, w tym na edukację specjalną – specjalistyczną sięgali – zaznaczył Czarnek.

Podczas wizyty na Ziemi Lubuskiej szef resortu edukacji i nauki odwiedził rano Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., gdzie obejrzał placówkę i wziął udział w spotkaniu z dyrektorami lubuskich szkół zawodowych. Potem był w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, gdzie zapoznał się z możliwościami i problemami uczelni.

W drodze do Strzelec Krajeńskich minister zajechał do Szkoły Podstawowej w Różankach, gdzie obejrzał apel patriotyczny przygotowany przez uczniów z okazji Narodowego Święta Niepodległości.