Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by inna uczelnia niż uniwersytet w Oksfordzie, bądź w Cambridge wygrała sporządzany od 30 lat ranking, ani jakikolwiek inny brytyjski ranking uniwersytetów.

University of St Andrews stale w czołówkach

University of St Andrews stale jest w czołówkach rankingów brytyjskich uniwersytetów i w ostatnich latach zmniejszał stratę punktową do Oksfordu i Cambridge, ale w czasie pandemii Covid-19, gdy wszystkie uczelnie musiały na dłuższy czas przestawić się na nauczanie zdalne, zanotował - w odróżnieniu od konkurencji - tylko nieznaczny spadek w kategorii satysfakcji studentów z nauczania. To pozwoliło mu wysunąć się na pierwsze miejsce.

Osiągnięcie St Andrews jakim jest pierwsze miejsce w naszym rankingu nie powinno być niedoceniane. To nie jest przypadek. Uniwersytet od kilku lat zbliżał się do duopolu Oxbridge dzięki bardzo wysokiemu poziomowi satysfakcji studentów, osiągając szczyt w ciągu ostatniego roku, mimo zakłóceń spowodowanych pandemią - powiedział Alastair McCall, redaktor "The Times and The Sunday Times Good University Guide".

W rankingu oprócz satysfakcji studentów brane są pod uwagę takie czynniki jak jakość nauczania, jakość badań naukowych, odsetek studentów kończących naukę, perspektywy zawodowe absolwentów, wysokość czesnego.

W tegorocznej edycji sklasyfikowano 132 uniwersytety. Kolejne miejsca zajęły Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Imperial College London, London School of Economics, Durham University, University College London i University of Warwick.