Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Co musiał zrobić kandydat

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musiał przygotować wniosek, na którym określił listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie. Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba było uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych szkoły ogłosiły 22 lipca. Do piątku 30 lipca kandydat, który został zakwalifikowany, miał czas na potwierdzenie woli przyjęcia do konkretnej szkoły, do której się zakwalifikował. Potwierdzenie polegało na przedłożeniu w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych szkoły ogłosiły w poniedziałek. Tego też dnia dyrektorzy szkół mieli poinformować kuratorów oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, jeśli takie zostały.

Liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

3 sierpnia kuratorzy oświaty opublikują informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia - w czwartek o godzinie 15.00 upływa czas na złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej oraz dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

16 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Między 17 a 20 sierpnia (do godz. 15.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, czyli złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach. 23 sierpnia szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Kolejne listy wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych zostaną ogłoszone przez kuratorów oświaty 24 sierpnia.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół są ogłaszane przez kuratorów oświaty.