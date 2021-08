Wśród tegorocznych kandydatów do warszawskich szkół ponadpodstawowych największą popularnością cieszyła się jedna z najstarszych szkół w stolicy. W XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego przypadało średnio 4,27 chętnych na jedno miejsce. Drugie w rankingu było Technikum Mechatroniczne. Tam o jedno miejsce walczyło statystycznie ponad czterech uczniów. Średnia wyniosła 4,03 osoby na jedno miejsce.

Reklama

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" uplasowało się na trzecim miejscu wśród najbardziej popularnych szkół ponadpodstawowych ze średnią 3,88 kandydatów na jedno miejsce.

Ponad trzy osoby przypadły na jedno miejsce w IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego.

Zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że w ramach pierwszej rekrutacji zakończonej w poniedziałek do warszawskich szkół ponadpodstawowych przyjęto ponad 19 tysięcy uczniów, z czego najwięcej, bo niemal 14 tys. do liceów, ponad 5 tys. do techników, a 700 kandydatów do branżowych szkół I stopnia.