Egzaminy odbędą się w reżimie sanitarnym.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego przystąpi w sesji dodatkowej 2638 uczniów klas VIII szkół podstawowych, do egzaminu z matematyki – 2706 uczniów, do egzaminu z języka angielskiego – 2618, z języka niemieckiego – 132, z języka rosyjskiego – 13, z języka francuskiego – 6 uczniów, z języka hiszpańskiego – 4 uczniów, a z języka włoskiego – 2 uczniów.

Egzamin ósmoklasisty

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.