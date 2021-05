Egzamin ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut.

Egzamin w większości szkół przebiegł spokojnie. Było kilka szkół w kraju, które dostały fałszywe informacje mailowe o rzekomym ataku. W kilku szkołach były ewakuacje, ale wszędzie egzamin się rozpoczął, choć w kilku szkołach z opóźnieniem. Nigdzie nie doszło do sytuacji, w wyniku której egzamin został przeniesiony na czerwiec – powiedział PAP do zakończeniu egzaminu z języka polskiego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Jeszcze we wtorek CKE i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusz rozwiązywany przez uczniów na egzaminie z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.