W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni - w pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego. Egzaminy co do zasady przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym.

CKE zaproponowała, by szkoły przeprowadziły je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00.

Udział szkół i uczniów w próbnym egzaminie jest dobrowolny.

Próbny egzamin ósmoklasisty

CKE podała w środę, że ponad 88 proc. szkół pobrało materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z systemu informatycznego SIOEO pobrało 88 proc. szkół podstawowych w całym kraju. Szkoły mogły również pobierać materiały z serwisów okręgowych komisji egzaminacyjnych, także można przyjąć, że odsetek szkół, które przeprowadziły egzamin próbny jest wyższy - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska.

Są zapewne również szkoły, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w formie zdalnej, jednakże w tym przypadku uczniowie pobierają arkusze samodzielnie ze stron internetowych CKE, OKE oraz MEiN - dodała.

Podała, że w woj. warmińsko-mazurskim arkusze do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty pobrało 93 proc. szkół, w woj. mazowieckim - 92 proc., w pomorskim - 86 proc., a w lubuskim - 74 proc. W tych czterech województwach obowiązują zaostrzone obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną.

MEiN w stałym kontakcie z CKE

Jesteśmy w stałym kontakcie z CKE i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Egzamin w całej Polsce przebiega spokojnie, bez problemów. Dostajemy pozytywne sygnały od uczniów, że mają oni możliwość w trybie stacjonarnym (przy zachowaniu reżimu sanitarnego) spróbować swoich sił przed egzaminami majowymi - przekazała Ostrowska.

Przypomniała, że MEiN wspólnie z CKE, Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne, które przekazano dyrektorom.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę rano był próbny egzamin z języka polskiego, w czwartek będzie próbny egzamin z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego.

Aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w próbnych egzaminach w szkole arkusze egzaminacyjne będą codziennie zamieszczone na stronie internetowej CKE. W środę rano opublikowano arkusz na egzamin próbny z języka polskiego.