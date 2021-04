Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym - zapewnił Czarnek w RMF FM.

Czarnek był również pytany o nauczanie hybrydowe.

Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy - powiedział.

Co z maturami?

Nie ma najmniejszych powodów, żeby przesuwać matury, ruszają 4 maja - zadeklarował Przemysław Czarnek.

Są warunki do tego, żeby maturę i egzamin ósmoklasistów przeprowadzić w terminie, zgodnie z tym, co jest zaplanowane - dodał minister edukacji i nauki.