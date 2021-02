Urszula Mirowska-Łoskot: W ubiegłym tygodniu dymisję złożyła Anna Budzanowska, wiceminister edukacji i nauki. Powodem było zamieszanie z czasopismami naukowymi, które znalazły się w wykazie ministra edukacji i nauki. Nowy wykaz zaskoczył naukowców?

Prof. Emanuel Kulczycki, członek Komisji Ewaluacji Nauk: To prawda. Mimo że od miesięcy zajmujemy się opiniowaniem czasopism naukowych, które miały zostać wpisane do wykazu ministra edukacji i nauki, te, które ostatecznie znalazły się w nim, wzbudziły zaniepokojenie środowiska naukowego. Gotową listę poznaliśmy dopiero na ostatnim posiedzeniu Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w ubiegłym tygodniu, i wówczas wiceminister Anna Budzanowska poinformowała, że podała się do dymisji. Wyjaśniała, że nie udało się jej przekonać ministra Przemysława Czarnka do zaniechania wprowadzenia zmian w wykazie czasopism naukowych, o których środowisko naukowe nie zostało poinformowane.