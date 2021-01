Niestety, nie mogę dzisiaj obiecać, że dzieci wrócą do szkół [po feriach], ponieważ pandemia jest bardzo groźna i wokół nas ewidentnie już w wielu państwach widać skutki trzeciej fali. W związku z tym my bronimy się przed tą trzecią falą, ale pewnie w jakiejś wysokości ona do nas nadejdzie i dopiero za tydzień będziemy mogli więcej powiedzieć w tej kwestii - powiedział Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku. Niestety, nie mogę powiedzieć […] że na pewno dzieci wrócą do szkół np. w trzeciej dekadzie stycznia. Chciałbym, żeby przynajmniej częściowo dzieciaki od I do III wróciły do szkół, ale również tego na 100% nie możemy obiecać - dodał premier.

Ze względu na pandemię ferie zimowe w całym kraju mają potrwać do 17 stycznia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, przed feriami nauka odbywała się w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczyli się w tym trybie od 26 października, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada.

Co z wakacjami?

Na to jest szansa od lata, żeby z powrotem można było korzystać z hoteli, żeby można było żyć wakacyjnie […] ale warunek tego jest taki, że poprzez szczepionki lub przejście choroby […] lepiej nie przechodzić choroby, żeby się zaszczepić i wtedy ta nadzieja na szybszy powrót do normalności będzie bardziej urealniona, będzie bardziej rzeczywist" - powiedział Morawiecki w trakcie sesji Q&A na Facebooku, odpowiadając na pytanie czy w tym roku jest szansa na normalne wakacje. Więc myślę, że tak, ale trzeba, żebyśmy solidarnie i w odpowiedzialny sposób odpowiedzialnie wszyscy przystąpili do programu szczepień - dodał premier.



Do końca I kwartału Polska może liczyć na dostawę 5,8 mln szczepionek przeciw Sars-CoV-2 od trzech firm: Pfizer-BioNtech, a także Moderna i CureVac (jeżeli zostaną zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków). Powinno to pozwolić na zaszczepienie ok. 2,9 mln osób. Dotychczas do Polski trafiło 670 tys. dawek szczepionki firm Pfizer-BioNtech. Rząd prognozuje, że w 2021 roku zakupi ponad 60,52 mln szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a w 2022 roku - ponad 1,52 mln.