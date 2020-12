W zeszłym tygodniu kuratorzy oświaty za pośrednictwem dyrektorów szkół rozesłali ankietę dotyczącąRodzice byli pytani niemal o wszystko, problem w tym, że wielu nie zdążyło jej wypełnić, niektórzy bowiem dostali informację o niej na dzień przed wygaśnięciem ankiety. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że to kolejny sposób, by zantagonizować rodziców i nauczycieli.

Więcej wsparcia dla nauczycieli i szkoleń uczących efektywnego nauczania zdalnego, a nie jedynie korzystania ze sprzętu i narzędzi do komunikacji – to jeden z postulatów pojawiających się w raporcie. Zwrócono w nim również uwagę, że uczniowie mają problemy z obsługą sprzętu, w tym nawet z odbieraniem i wysyłaniem prac w formie elektronicznej. Stąd propozycja zmiany podstawy programowej z zakresu informatyki.

Resort edukacji zapewnia, że nauczyciele są szkoleni na bieżąco. Szkolenia z zakresu znajomości kompetencji komputerowych są prowadzone od 2017 r. i skorzystało z nich już kilkadziesiąt tysięcy osób. Wkrótce ta liczba ma wynieść 170 tys. – przekonuje minister Przemysław Czarnek. I dodaje, że do szkół trafił ponad 1 mld zł, m.in. na sprzęt do nauki zdalnej.

Przemysław Czarnek przypomina, że na mocy obowiązujących przepisów dyrektor ma obowiązek przygotować warunki do nauki w szkole dla uczniów, którzy nie mają ich w domu – zapewnić biurko, komputer i możliwość połączenia zdalnego na terenie placówki. Tak jak przy nauce stacjonarnej, również w czasie edukacji zdalnej obowiązują te same procedury – jeśli uczeń się nie loguje i nie uczestniczy w lekcjach, to obowiązkiem dyrektora i nauczyciela jest sprawdzenie, co się dzieje z dzieckiem – podkreśla.