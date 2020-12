Zdominowali nas ludzie lewicy. Minister, który bałby się swoich poglądów, nie byłby dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje, zwłaszcza w świecie nauki - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek weekendowemu "Plus Minus", dodatkowi do "Rzeczpospolitej". Minister nie waha się używać kontrowersyjnych porównań. Jakich?

Szef ministerstwa edukacji i nauki pytany przez dziennik, co ideologia LGBT ma wspólnego ze spójnymi wizjami świata zawartymi w komunizmie czy nazizmie, odpowiedział, że "wspólny jest antropologiczny błąd, fałszywa wizja człowieka towarzysząca wszystkim tym ideologiom". Reklama "Neomarksizm w czystej postaci" - Dla mnie ideologia LGBT, gender, to neomarksizm w czystej postaci - powiedział w rozmowie z gazetą. Zastrzegł jednak, że nie porównuje aktywistów LGBT do neonazistów. Zdaniem Czarnka człowiek, który "bałby się swoich poglądów, nie byłby dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje, zwłaszcza w świecie nauki". - To poprawność polityczna zagoniła konserwatystów do narożnika - powiedział minister "Rzeczpospolitej". - Zdominowali nas ludzie lewicy, którzy mają niewiele wspólnego z wolnością - wskazał. Dodał, że często są "radykałami, nietolerancyjnymi wobec światopoglądu konserwatywnego, chrześcijańskiego". Atak "zmanipulowanymi cytatami" Szef resortu edukacji uważa, że teraz mamy taką sytuację, iż niektóre środowiska akademickie - jak powiedział gazecie - "atakują ministra posługując się zmanipulowanymi cytatami". - Ale tak naprawdę za to, że chce zagwarantować w świecie akademickim wolność - stwierdził. - Czy ja powiedziałem, że chcę rugować z uczelni światopogląd liberalno-lewicowy? Że będę zabraniał profesorom wypowiedzi? - zapytał minister w rozmowie z dziennikiem. Według niego "tamta strona skarży konserwatystów, dąży do usunięcia ich z pracy". Jak stwierdził w dzienniku, "może to przegięcie wywołało zapotrzebowanie na ministra, który będzie się wypowiadał jasno po stronie wolności dla wszystkich".