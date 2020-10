Rzecznik rządu w Radiu Plus był pytany o kolejne obostrzenia, jakie rząd zapowie w czwartek. Müller poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano pierwsze ewentualne kierunki. W środę - dodał - Zespół ma zdecydować o ewentualnych nowych obostrzeniach - na podstawie danych m.in. dotyczących obłożeń w szpitalach oraz liczb zakażań. "I faktycznie jutro będą komunikowane decyzje w tym zakresie" - zapowiedział.

Pytany czy brane jest pod uwagę poszerzenie zdalnej edukacji o starsze klasy szkół podstawowych, Müller odparł: To jest jeden z wariantów, który podczas dyskusji na RZZK się pojawił. Zaznaczył jednak, że w tej chwili nie ma decyzji, co do tej kwestii.

Dzisiaj będą dyskusje na ten temat, jutro komunikowane, natomiast jeszcze decyzji w tym konkretnym obszarze nie ma - mówił rzecznik rządu.

Dopytywany, od której klasy - w tym wariancie - miałoby się odbywać nauczanie zdalne, Müller odparł: Jeżeli takie decyzje zapadną, to pewnie tylko starsze klasy.