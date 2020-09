Dzieci są w izolacji domowej wraz z rodzicami. To 12 uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej – powiedziała w środę PAP dyrektor płockiego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” Barbara Dragan. Jak wyjaśniła, procedurę zastosowano po potwierdzeniu zakażenia u jednej z nauczycielek tej placówki.

Dzieci, które przebywają w izolacji domowej, zostały objęte nauczaniem zdalnym. Pozostali uczniowie są w szkole – przekazała Dragan. Dodała, iż szkolna klasa, gdzie uczyli się uczniowie, którzy przebywają obecnie w izolacji domowej, została odkażona, zgodnie z zaleceniami.

Dyrektor płockiego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” podkreśliła, że szkoła otrzymuje wskazówki z sanepidu, dotyczące wymaganych procedur. Jest to idealna współpraca – oceniła. Dotyczy to także rodziców, którzy podeszli do zaistniałej sytuacji ze zrozumieniem i cierpliwością – zaznaczyła.

Dragan wyjaśniła, że na co dzień lekcje w szkole odbywają się w wyznaczonych klasach, których uczniowie nie zmieniają. Przestrzegamy wszystkich zaleceń. Wszystkie obostrzenia są zachowane. To nie jest duża szkoła. Klasy nie są liczne – powiedziała dyrektor płockiego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor”.