Podczas czwartkowego spotkania ze studentami Politechniki Częstochowskiej minister nauki Wojciech Murdzek ogłosił, że przygotowywane jest nowe przedsięwzięcie – wsparcie finansowe działalności studenckich kół naukowych.

Robocza nazwa programu to "Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje!". Budżet tej inicjatywy to 7 mln zł.

Minister Murdzek podczas spotkania w Częstochowie z konstruktorami łazika marsjańskiego, który wygrał zawody w USA zaznaczył, że studenci działający w studenckich kołach naukowych to ambitni, kreatywni młodzi ludzie, "przyszłe polskie elity polityczne, administracyjne, gospodarcze i naukowe”.

MNiSW na swojej stronie wyjaśniło, że nowy program dla kół naukowych ma pomóc w realizacji innowacyjnych projektów tworzonych przez studenckie koła naukowe. Ma przyczynić się do zwiększenia potencjału studenckich kół naukowych, a także ma usprawnić mechanizm transferu technologii do sfery gospodarczej.

Koszt realizacji jednego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie projektów, szkolenia czy działania promocyjne, które posłużą transferowi przygotowanych rozwiązań do sfery gospodarczej. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wnioski w ramach przedsięwzięcia mogą składać uczelnie.

Nabór wniosków ruszy jesienią, w czwartym kwartale tego roku, ale już teraz uprzedzamy koła naukowe, aby mogły przez wakacje zastanowić się nad pomysłami - powiedział PAP dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć MNiSW Piotr Ziółkowski.

W ramach konkursu wybierzemy sto zwycięskich ekip i one dostaną granty do 70 tys. zł - dodał.

Przypomniał, że w Polsce jest teraz ok. 6 tys. kół naukowych. Dotąd mogły one liczyć na program MNiSW "Najlepsi z najlepszych". Tam jednak dofinansowywany jest przede wszystkim udział studentów w konkursach międzynarodowych. Do tej pory nie było jednak kompleksowego finansowania innych realizowanych przez koła naukowe projektów - zaznaczył Piotr Ziółkowski.