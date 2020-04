Szkoły we Włoszech zostaną otwarte we wrześniu - ogłosił premier Giuseppe Conte, potwierdzając, że uczniowie nie wrócą już do klas w tym roku szkolnym. W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" zastrzegł, że w maju Włosi nie odzyskają pełnej swobody poruszania.

W opublikowanej w niedzielę rozmowie szef włoskiego rządu przedstawił zarysy planu otwarcia kraju i odmrożenia gospodarki w drugiej fazie epidemii, czyli począwszy od 4 maja. Jego szczegóły zostaną zaprezentowane najpóźniej na początku tygodnia - poinformował. Reklama Zapewnił, że ministerstwo oświaty pracuje nad przygotowaniem egzaminów maturalnych i gimnazjalnych. Będą to egzaminy ustne, "w warunkach bezpieczeństwa" - dodał. Premier zaznaczył, że niemożliwe jest to, aby na początku maja wszyscy uzyskali pełną wolność, w tym przemieszczania się. Zdaniem Contego w kraju nie ma jeszcze do tego warunków, na całkowitą wolność trzeba jeszcze poczekać. Zagwarantujemy większą możliwość poruszania się, zachowując przy tym konieczność prewencji i działań, by ograniczyć zakażenia koronawirusem - oświadczył. "Korki.tv" na pomoc maturzystom. Rusza cykl telewizyjnych lekcji Zobacz również Ponadto premier zapowiedział stopniowe przywracanie aktywności firm przy poszanowaniu środków ochrony i bezpieczeństwa, wymaganych w obecnym kryzysie epidemicznym. Pracujemy nad tym, aby zapewnić wznowienie działalności większości firm; od produkcji po budownictwo - przekazał. Conte przyznał, że Włochy "nie mogą przeciągać fazy zamknięcia". Ryzykujemy zbyt dużymi stratami dla społeczno-ekonomicznej tkanki kraju - wskazał. Szef rządu zastrzegł przy tym, że otwieranie kraju musi przebiegać "z ostrożnością" i przy "rygorystycznym przestrzeganiu" reguł. Gdy takie warunki zostaną zapewnione, część aktywności może zostać wznowiona jeszcze pod koniec kwietnia - wyjaśnił. Wymienił w tym kontekście roboty publiczne, takie jak budowa szkół i więzień, a także produkcję, głównie na eksport. Sojusznikom z UE i NATO, zaniepokojonym transportem wojskowej pomocy medycznej z Rosji, włoski premier odpowiedział: Nasze stanowisko w polityce zagranicznej nie zmienia się, nie może zależeć na pewno od pandemii.