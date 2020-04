Arkusze próbnego egzaminu także publikowane były na stronach CKE i MEN. Udostępniały je na swoich stronach też okręgowe komisje egzaminacyjne. Stamtąd uczniowie mogli je pobrać i samodzielnie rozwiązać zadania w domach, a następnie przesłać je swoim nauczycielom do sprawdzenia.

Reklama

W pierwszym dniu próbnego egzaminu opublikowany był arkusz z zadaniami z języka polskiego, w drugim z matematyki, w trzecim z języków obcych.

Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu miała na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika zasady oceniania arkuszy próbnych w pierwszej kolejności przesłane zostały do dyrektorów szkół, ci przekazywali je dalej nauczycielom. Dopiero kilka dni po przeprowadzeniu próbnych egzaminów zasady oceniania miały być podane do publicznej wiadomości.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Od 2 do 8 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne publikowały na swoich stronach internetowych arkusze próbnych egzaminów maturalnych. One również były pobierane przez uczniów i samodzielnie rozwiązywane przez nich w domach, następnie przesyłane do nauczycieli. Zasady oceniania arkuszy próbnych egzaminów maturalnych mają zostać podane do publicznej wiadomości 15 kwietnia. Matury mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych ma potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych w związku z epidemią koronawirusa, w tym również decyzje dotyczące zbliżających się egzaminów uczniów zostaną ogłoszone w czwartek.